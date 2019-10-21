Томичей приглашают на занятие по защите от остеопороза и переломов

СЕГОДНЯ 00:47 2019-10-21T00:47:04+03:00

Желающие смогут пройти тесты по состоянию своих костей и оценить риск переломов

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Главный внештатный ревматолог департамента здравоохранения Томской области Ольга Аношенкова проведет во вторник лекцию «Защитите себя от остеопороза и переломов», которую смогут посетить все желающие.

Как пояснили в облздраве, акция будет приурочена к Всемирному дню борьбы с остеопорозом (отмечается ежегодно 20 октября).

«Слушатели узнают, как сохранить здоровье костей и пройдут тесты, которые помогут оценить состояние здоровья костей. По результатам тестирования врач-ревматолог проведет оценку риска переломов слушателей. Кроме того, гости мероприятия смогут узнать свой рост, вес и индекс массы тела, а желающие - продегустировать продукцию компании «Деревенское молочко», - рассказали о сути предстоящего мероприятия специалисты.

Занятие состоится 22 октября в актовом зале отделения Пенсионного фонда РФ по ул. Гагарина, 27. Начало в 14:00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU