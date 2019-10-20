Томич напал на продавца в ночном магазине, чтобы добыть алкоголь

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-20T13:01:15+03:00

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19-летний житель Томска признан виновным в грабеже: юноша напал на женщину, работавшую ночью в продуктовом магазине, и отнял у нее дорогостоящее ювелирное украшение. Преступление было совершено в Октябрьском районе города в начале лета.

«В июне 2019 года подсудимый в магазине «На Яковлева» сорвал с шеи продавца магазина золотую цепочку с кулоном, после чего скрылся с похищенным имуществом с места преступления, причинив потерпевшей материальный ущерб в размере 29 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области с уточнением, что украшение молодой человек продал сразу на улице незнакомцу.

В суде грабитель раскаялся в содеянном, признавшись, что в злополучную ночь искал деньги на выпивку. Тем не менее, мужчина был приговорен к трем годам колонии, поскольку в момент нападения на продавца уже имел условный срок за грабеж с применением насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU