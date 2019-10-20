8-летний мальчик сбит грузовиком в Томске

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-20T12:28:17+03:00

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Школьник, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу, попал под колеса грузовой машины в Томске. ЧП произошло в субботу, 19 октября, около 13 часов в микрорайоне «Степановка», вблизи дома по ул. Богдана Хмельницкого, 115. Факт аварии подтвердила пресс-служба областного управления МВД.

«Автомобилем Nissan Vanette под управлением 26-летнего водителя совершен наезд на ребенка-пешехода. По предварительным данным восьмилетний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рядом с собой он катил велосипед», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали стражи порядка, после ДТП пострадавший школьник был доставлен в медучреждение для осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU