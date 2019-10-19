2019-10-19T11:53:12+03:00
Общество

Выпускники Томского военного училища связи соберутся на юбилейную встречу

Сбор состоится 20 октября возле мемориала по улице Никитина в областном центре
Антонина Ленская
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Фото: tv2.todayФото: tv2.todayФото: из открытых источников
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Региональная общественная организация выпускников Томского ордена Красной Звезды высшего военного командного училища связи «Легион Т» приглашает на встречу, посвященную 100-летию войск связи. Она состоится 20 октября, в воскресенье: в этот день в России отмечается профессиональный праздник – День военного связиста. Начало в 12 часов у мемориала по улице Никитина, 6, возле школы «Перспектива».

В программе встречи вручение медалей «100-летие войск связи» и посещение музея ТВВКУС. Подробная информация по телефону: 8-913-882-52-18 (Лебедев Андрей Александрович).

Напомним, что ТВВКУС было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (правопреемника ранее существовавшего артиллерийского училища). За 100 лет существования учебное заведение выпустило более 10 тысяч офицеров, среди которых 67 генералов и два маршала артиллерии. Училище было закрыто 31 марта 1999 года в результате сокращения военных учебных заведений в стране в рамках реформы Министерства обороны РФ.

27 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного 100-летию со дня образования Томского высшего военного командного училища связи. Инициатива его установки принадлежала сообществу выпускников ТВВКУС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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