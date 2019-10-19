В эти выходные «ТомскСАХ» начинает зимнюю уборку

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-19T07:07:56+03:00

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Зима вступает в свои права и это требует особого подхода в уборке города. Как сообщили в мэрии, с 17 октября «ТомскСАХ» перешел на «зимний» график работы.

Более 50 единиц спецтехники главного предприятия-уборщика будут дежурить в выходные дни - 19 и 20 октября.

Очищать томские дороги от возможной наледи и снега готовы: 10 пескоразбрасывателей, 15 плужно-щеточных машин, 6 тракторов. В уборке тротуаров в случае снегопада будут задействованы 16 мини-погрузчиков. Также на ночное дежурство на предприятии заступят самосвалы, фронтальный погрузчик и грейдер.

В минувшие сутки уборка городских магистралей осуществлялась на 188 участках, подрядными организациями районов города - на 21 участке. В общей сложности собрано 3,2 тонны уличного смета и 56 кубометров случайного мусора. В ручной уборке принимали участие 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU