У томичей появился шанс попасть в «Последний герой» на ТВ-3

СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-19T06:48:21+03:00

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Если вы следили за всеми семью сезонами шоу «Последний герой», помните имена всех победителей и знаете все верные стратегии выживания в племени на далёком тропическом острове, то эта новость – для вас. Прямо сейчас канал ТВ-3 проводит онлайн-кастинг участников для нового, восьмого сезона шоу, в котором знаменитостям будут противостоять обычные телезрители.

Принять участие в кастинге может каждый, кому исполнилось 18 лет, у кого есть действующий загранпаспорт и нет пищевой аллергии, а также аллергии на укусы насекомых и животных. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте ТВ-3 и записать видео не длиннее 3-х минут со своими ответами на 12 вопросов, которые можно найти по ссылке: https://tv3.ru/casting/posledny-geroi

Подать онлайн-заявку можно до 10 ноября.

«Последний герой» - российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). Это шоу даёт возможность увидеть современного человека в первобытных условиях, которые пробуждают в нём древние инстинкты выживания. Вдали от семей и привычного комфорта цивилизации, без телефонов и какой-либо связи с миром, участники программы проявляют свои истинные качества и эмоции, представая на экране такими, какие они есть на самом деле.

В России шоу впервые появилось на экранах в 2001 году на Первом канале, а его ведущим был Сергей Бодров-младший. В 2019 году оно было перезапущено на канале ТВ-3: в седьмом сезоне, который снимали на Филиппинах, участвовали племена актёров и экстрасенсов, а ведущей стала Яна Троянова.

Шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» стартовало 2 марта и стало самой популярной программой вечернего прайм-тайма субботы с уникальным показателем доли 12,9%i, что в три раза превысило среднюю долю ТВ-3.

По итогам сезона, «Последний герой» стало самым успешным шоу собственного производства за всю 25-летнюю историю канала ТВ-3. В октябре 2019 года на ежегодном вручении премии ТЭФИ «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» было названо лучшим реалити-шоу сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU