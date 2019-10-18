2019-10-18T13:22:27+03:00
Экономика

Объем выдач ипотеки ВТБ в Томской области превысил 2 миллиарда рублей

Сегодня минимальная ставка по кредиту в ВТБ составляет 5% годовых
Маргарита Бондаренко
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За восемь месяцев 2019 года Банк ВТБ в Томской области выдал более 1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей

Средняя сумма ипотечного кредита с начала 2019 года увеличилась на 18% и на 1 сентября превысила 1,99 млн рублей. Доля готового жилья в объеме выдач составляет 98%. По итогам восьми месяцев текущего года ВТБ занимает пятую часть рынка ипотеки Томской области, сообщает пресс-служба Банка ВТБ.

«Стратегически важной задачей для нас является удовлетворение спроса наших клиентов. Сегодня минимальная ставка по кредиту в ВТБ составляет 5% годовых. Мы предлагаем наиболее комфортные ценовые параметры по ипотеке и уверены, что с помощью наших программ томичи могут решить жилищный вопрос не только быстрее, но по выгодным ставкам», – прокомментировал управляющий ВТБ в Томской области Михаил Гребенников.

Ставка 5% годовых действует в рамках программы «Ипотека с господдержкой» при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. За восемь месяцев 2019 года в рамках программы в Томской области выдано 49 кредитов на общую сумму более 93 млн рублей, уточняется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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