2019-10-18T13:05:28+03:00
Общество

Жители Томской области смогут пользоваться интернетом на переправе «Стрежевой»

Сейчас мобильный интернет на скоростях 3G и LTE доступен более чем 90% населения региона
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Высокоскоростной интернет "третьего поколения" заработал вдоль всей паромной переправы через Обь и прилегающей к ней береговой линии в районе города Стрежевой Томской области, сообщает директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко в соцсети Facebook.

"МТС установила базовые станции, которые поддерживают возможность работы в сотовых сетях 2G/3G и технологии LTE-ready. Для непосвященного это означает устойчивую связь во время ожидания парома и в поездке. Можно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку, играть и, конечно, общаться с друзьями и родственниками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания первой запустила связь на переправе «Стрежевой». По ней жители города ежедневно отправляются на работу и обратно – в Александровское и на месторождения Пионерный, Малореченское, Хвойное, Игольско-Таловое и Новый Васюган.

"Скоростной интернет позволит использовать современные цифровые решения и организовать вдоль трассы, идущей через переправу, мониторинг перемещения транспорта в режиме реального времени, что повысит безопасность движения и ускорит реализацию потенциала нефтяного района", – добавляет Фещенко.

По информации пресс-службы компании, с начала этого года компания увеличила на 10% число базовых станций в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объем выдач ипотеки ВТБ в Томской области превысил 2 миллиарда рублей
Библиотекари Томска осваивают новые компетенции
ТГУ узнает, какими социальными сетями пользуются томичи
Томичи стали бронзовыми призерами в финале Кубка России по бочча
Главбух детского сада в Томской области незаконно перевела себе 1,3 млн рублей
Прокуратура закрыла томский сайт, который получил 5 млн рублей от покупателей
По требованию прокуратуры Томска суд запретил доступ к 10 интернет-страницам
Сотрудница Томского онкодиспансера осуждена за махинации с зарплатой
В Томском районе черные лесорубы спилили хвойные на 180 тысяч рублей
10 томских школьников получат денежные премии
Самым популярным месяцем для свадеб у томичей в 2019 году стал август
Ноябрьские мини-каникулы ожидают томичей в честь праздника
Студент из Томска разработал приложение для логистических компаний
В этом году в Томской области родились две тройни
Томичи смогут купить на «Золотой осени» сырные конфеты и напитки из дикоросов
Порнографическое видео с несовершеннолетним размещал в Интернете житель Томской области
Экологический танцевальный флешмоб впервые пройдет в Томске
В Томске столкнулись две «Газели»: одна из них скорая помощь
На томскую «скорую» устроились работать 36 новых врачей
Арест сроком на 20 суток, штраф и обязательные работы получила женщина из Томской области
Президентские выплаты на первенца получают более 3000 семей Томской области
Томский театр «Индиго» открывает новый сезон и приглашает на экскурсию
Первые квартиры для расселения аварийного жилья по нацпроекту закупили В Томской области