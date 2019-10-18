Жители Томской области смогут пользоваться интернетом на переправе «Стрежевой»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-18T13:05:28+03:00

Сейчас мобильный интернет на скоростях 3G и LTE доступен более чем 90% населения региона

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Высокоскоростной интернет "третьего поколения" заработал вдоль всей паромной переправы через Обь и прилегающей к ней береговой линии в районе города Стрежевой Томской области, сообщает директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко в соцсети Facebook.

"МТС установила базовые станции, которые поддерживают возможность работы в сотовых сетях 2G/3G и технологии LTE-ready. Для непосвященного это означает устойчивую связь во время ожидания парома и в поездке. Можно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку, играть и, конечно, общаться с друзьями и родственниками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания первой запустила связь на переправе «Стрежевой». По ней жители города ежедневно отправляются на работу и обратно – в Александровское и на месторождения Пионерный, Малореченское, Хвойное, Игольско-Таловое и Новый Васюган.

"Скоростной интернет позволит использовать современные цифровые решения и организовать вдоль трассы, идущей через переправу, мониторинг перемещения транспорта в режиме реального времени, что повысит безопасность движения и ускорит реализацию потенциала нефтяного района", – добавляет Фещенко.

По информации пресс-службы компании, с начала этого года компания увеличила на 10% число базовых станций в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU