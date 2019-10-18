Библиотекари Томска осваивают новые компетенции

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-18T12:47:18+03:00

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С октября этого года сотрудники предпенсионного возраста библиотеки ТУСУРа и муниципальной информационной библиотечной системы города Томска приступили к обучению работе с компьютером и офисными программами.

В течение месяца библиотекари будут обучаться технологиям визуализации данных, создавать диаграммы, а также познакомятся с облачными сервисами Google и мессенджерами, сообщается на сайте администрации Томской области.

Как сообщил куратор программы Дмитрий Барханов, с некоторыми слушателями курсов проводятся индивидуальные занятия, так как у всех разный уровень компьютерных навыков: одни свободно работают с Google и документами, а другие только учатся включать компьютер. «При составлении программы мы учли уровень подготовки и потребности каждого сотрудника библиотеки в овладении компьютерными знаниями для их дальнейшей работы», — отметил Дмитрий Барханов.

По итогам программы слушателям выдадут сертификаты о прохождении переподготовки с указанием их новых профессиональных компетенций.

Обучение проводится в рамках национального проекта «Демография», в котором приняли участие уже более 400 человек в Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU