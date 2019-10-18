ТГУ узнает, какими социальными сетями пользуются томичи

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-18T12:30:04+03:00

Сотрудники Томского государственного университета проводят социологический опрос, чтобы узнать как часто, для чего и какими соцсетями пользуются томичи

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Областные власти призывают жителей региона принять участие в исследовании, сообщается на официальной странице администрации Томской области в соцсети Facebook.

"Томский государственный университет проводит социологический опрос, чтобы узнать больше о присутствии томичей в социальных сетях. Нужно для исследований. Время прохождения – не более пяти минут. Внесите свой вклад в науку", – говорится в сообщении областной администрации.

Опросник содержит в себе разнообразные вопросы. Например, исследователей интересует наличие у жителей региона устройства с постоянным подключением к сети, в каких соцсетях зарегистрированы участники опроса и сколько времени они в них проводят.

Кроме того, специалистов интересует роль социальных сетей при получении жителями области информации о деятельности губернатора и из каких сообществ в соцсетях поступает эта информация. Также присутствуют вопросы об оценке социально-экономической ситуации в регионе и в отдельных сферах (образование, развитие предпринимательства, состояние дорог и прочее).

Социальный опрос проводится по заказу администрации Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU