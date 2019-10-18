10 томских школьников получат денежные премии
Лучшим томским школьникам вручат награды 22 октября. Торжественная церемония состоится в мэрии. Награждать будут победителей конкурса на звание «Лауреат премии города Томска в сфере образования» в номинации «Обучающиеся и воспитанники».
Сам конкурс проводится в Томске с 1998 года. Премии присуждаются лучшим руководителям, коллективам, педагогам, учащимся и воспитанникам образовательных учреждений Томска.
В этом году в число победителей номинации вошли 10 лучших учащихся из муниципальных гимназий №№ 24, 29, Гуманитарного лицея, Заозёрной школы № 16, Детской художественной школы № 2, Детской музыкальной школы № 2, Детской школы искусств № 5, спортивной школы «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелёва. Им вручат дипломы и денежные премии.
ИСТОЧНИК KP.RU