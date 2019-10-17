Томский театр «Индиго» открывает новый сезон и приглашает на экскурсию

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-17T10:54:56+03:00

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В «Аэлите» череда событий, главным ньюсмейкером которых стал театр «Индиго».

В пятницу, 25 октября в 18.30 в зрелищном центре (пр. Ленина, 78) состоится презентация трех короткометражных фильмов об истории Томска с сурдопереводом из цикла «Экскурсии по городу: истории для всех». Это «Томская губерния: цесаревич и тюрьмы», «Томские купцы» и «Томские университеты» рассчитаны как на людей с ограниченными возможностями слуха, так и на обычных зрителей. В съемках фильма использован формат экскурсии по улицам Томска, а также архивные документальные съемки и фотографии. Вход свободный

В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября в 18.00, состоится открытие 13 театрального сезона театра «Индиго». Начнется он премьерным спектаклем 2019 года – «В эту ночь». Новый для Томска спектакль – трансформер состоит из нескольких этюдов фантастического мира сновидений в параллельных мирах.

Зрелищный спектакль «В эту ночь» – эксперимент смешения театральных жанров c использованием принципа «чёрного кабинета» — оптического эффекта, который достигается при помощи ультрафиолета, флуоресцентных костюмов и декораций. Спектакль «В эту ночь» вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий Всероссийской премии «Звезда Театрала» -2019» в номинации «Лучший социальный проект в театре». Стоимость билета: 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU