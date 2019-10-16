2019-10-16T13:23:51+03:00
Общество

Томский вахтовик Дмитрий Первышин, пропавший в Нижнем Тагиле, найден живым

Информация об этом появилась в группе поискового отряда "Лиза Алерт Екатеринбург" в соцсети
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Лиза Алерт Курск, ВКонтакте.
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21-летний парень приехал на заработки в Екатеринбург из Томска, в Нижнем Тагиле снимал комнату в коммунальной квартире. Ранее сообщалось, что у молодого мужчины закончилась вахта, и он собирался уезжать домой. Последний раз на связь с родственниками Дмитрий выходил 3 и 5 октября. Заявление в полицию Томска о его исчезновении подала сестра, сообщает ИА "Все новости".

Первышин был найден во вторник 15 октября в другом городе. Он здоров, его состоянию ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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