Библиотекари из Томской области поборются за звание лучшего в стране

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-16T12:53:25+03:00

Фото: из открытых источников Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Два жителя Томской области принимают участие во всероссийском конкурсе "Библиотекарь 2019 года".

Томскую область представляют Леонид Иртуганов из города Колпашево и Маргарита Кондюрина из деревни Новошумилово Тегульдетского района, сообщается на сайте Российской национальной библиотеки.

Всего заявку подал 251 человек из 56 регионов России.

В конкурсе могли принять участие сотрудники со стажем работы более 2 лет. Они должны были предоставить справку о показателях деятельности библиотеки за последние 3 года, краткую профессиональную биографию, а также снять видео-визитку и написать эссе на одну из тем, предложенных организаторами.

Итоги конкурса станут известны 15 ноября. Главный приз - 120 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU