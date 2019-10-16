ГИБДД советует томичам "переобувать" свои автомобили в зимние шины

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-16T12:14:10+03:00

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Томске ожидаются дожди и мокрый снег, в ночные и утренние часы на дорогах возможно образование гололедицы. На основании этого Госавтоинспекция рекомендует томичам сменить летние шины своего автомобиля на зимние.

«В связи с возможным резким похолоданием и снегопадом, главная задача водителя сделать так, чтобы в первый же день, когда на дороге появится лед или снег, автомобиль уже был оснащен «зимними» шинами. Помните о том, что если шины Вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться на нем опасно», сообщается на портале ГИБДД Томской области.

Также специалисты советуют в ближайшие дни зарядить аккумуляторы, залить в резервуар стеклоомывателя незамерзающую жидкость, заменить шины, проверить и при необходимости отрегулировать все осветительные приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU