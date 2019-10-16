2019-10-16T12:14:10+03:00
Авто

ГИБДД советует томичам "переобувать" свои автомобили в зимние шины

Водителей предупреждают о наступлении неблагоприятных погодных условий
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Томске ожидаются дожди и мокрый снег, в ночные и утренние часы на дорогах возможно образование гололедицы. На основании этого Госавтоинспекция рекомендует томичам сменить летние шины своего автомобиля на зимние.

«В связи с возможным резким похолоданием и снегопадом, главная задача водителя сделать так, чтобы в первый же день, когда на дороге появится лед или снег, автомобиль уже был оснащен «зимними» шинами. Помните о том, что если шины Вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться на нем опасно», сообщается на портале ГИБДД Томской области.

Также специалисты советуют в ближайшие дни зарядить аккумуляторы, залить в резервуар стеклоомывателя незамерзающую жидкость, заменить шины, проверить и при необходимости отрегулировать все осветительные приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24