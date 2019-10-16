Работодатели рассказали, каких навыков не хватает топ-менеджерам Томска

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-16T10:59:11+03:00

Проведен анализ требований к кандидатам от работодателей и зарплат у руководителей в регионе

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Сегодня, 6 октября отмечается День Босса, в связи с чем аналитики сайта «HeadHunter» выяснили, кто в Томске чаще претендует на вакансии топ-менеджеров.

В этом году спрос на эту должность среди томичей вырос на 13% по сравнению с данными прошлого года. Наиболее популярные требования к топ-менеджерам – высшее образование, успешный опыт управления, умение стратегически мыслить.

Также стало известно, что ищут кандидаты. Для топ-менеджеров при выборе работодателя приоритетами стали возможности для карьерного роста, оплата сверхурочного рабочего времени и удобное рабочее место.

Согласно данным аналитического проекта «Люди в цифрах» в Томске средняя заработная плата у руководителей в этом году составляет 80 тысяч рублей, а среднее зарплатное ожидание от 72 тысяч руб.

«Несмотря на желание и готовность учиться, многие компании отмечают, что соискателям на руководящие позиции не хватает навыков и квалификации. Это отметили 64% работодателей, участников опроса. При этом, больше всего не хватает умения работать с людьми, неконфликтности, предприимчивости, умения находить неожиданные решения, лидерских качеств и эмоциональной стабильности», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter.

ИСТОЧНИК KP.RU