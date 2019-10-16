В Томскую область отправили 56 «сырных» коров из Дании
Стадо пополнит фермерское хозяйство в Асиновском районе. Среди «вновь прибывших» 30 телок и 26 нетелей, отел у которых должен произойти в декабре этого года. Коровы теперь принадлежат КФХ «Мезина С.В.». Это хозяйство в 2019 году получило грант на сумму 30 млн. рублей в рамках конкурса «Семейная животноводческая ферма».
Ферма, рассчитанная на сто голов, расположена в селе Ягодном. Теперь здесь займутся разведением джерсейской породы, чтобы распространить ее в Томской области. Кроме того, хозяйство планирует поставлять молоко для производства сыров: коровы этой породы отличаются высокими надоями и большой жирностью молока.
ИСТОЧНИК KP.RU