В Томскую область отправили 56 «сырных» коров из Дании

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-16T10:58:53+03:00

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Стадо пополнит фермерское хозяйство в Асиновском районе. Среди «вновь прибывших» 30 телок и 26 нетелей, отел у которых должен произойти в декабре этого года. Коровы теперь принадлежат КФХ «Мезина С.В.». Это хозяйство в 2019 году получило грант на сумму 30 млн. рублей в рамках конкурса «Семейная животноводческая ферма».

Ферма, рассчитанная на сто голов, расположена в селе Ягодном. Теперь здесь займутся разведением джерсейской породы, чтобы распространить ее в Томской области. Кроме того, хозяйство планирует поставлять молоко для производства сыров: коровы этой породы отличаются высокими надоями и большой жирностью молока.

ИСТОЧНИК KP.RU