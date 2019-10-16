Онкобольной девочке из Томска необходимо лекарство, чтобы жить

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-16T10:47:07+03:00

Соне Капелиной всего 3 года, из которых полтора - это больницы и операции

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11-часовая операция по удалению опухоли, курсы химиотерапии, пересадка костного мозга – все это жизнь маленькой томички Софьи Капелиной. Недавно девочка прошла тяжелейшее лечение от онкологического заболевания, нейробластомы левого надпочечника. Малышка вышла в ремиссию, но очень высока вероятность рецидива (возвращения раковых клеток). Ребенку необходим медицинский препарат, применение которого положительно влияет на борьбу с рецидивом. Лекарство импортное, за счет бюджета его не покупают, на приобретение семья должна собрать 15 млн рублей (один флакон – 1 000 000 рублей, всего на курс их требуется 15). Для семьи с тяжелобольным ребенком, где работает один отец, такая сумма – невероятно большая.

«15 000 000 рублей это очень много, но и нас ведь тоже много. Если каждый поможет хоть понемножку, моя девочка будет жить и радовать нас! не представляю свою жизнь без неё. Поможете?», - с надеждой ко всем неравнодушным людям взывает мама маленькой Софии.

Сбором средств для девочки занимается детский благотворительный фонд имени Алены Петровой. Сделать посильный взрос в спасение ребенка можно на сайте организации.

ИСТОЧНИК KP.RU