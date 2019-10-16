Томские ученые уже полвека успешно изучают атмосферную оптику

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-16T10:30:15+03:00

Ученые ИОА СО РАН проводят различные как фундаментальные, так и прикладные научные исследования. Фото: из открытых источников

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Завтра, 17 октября, в 14.3 в конгресс-центре «Рубин» состоится торжественное собрание коллектива Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской Академии наук (ИОА СО РАН).

Институт был создан в 1969 году на базе лаборатории инфракрасных излучений Сибирского физико-технического института при Томском государственном университете. Его основателем стал академик В. Е. Зуев (1925–2003 гг.), Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР, обладатель 22 правительственных наград. В течение 28 лет Владимир Евсеевич оставался бессменным директором ИОА. Именно под его началом институт сформировался в крупное учреждение, ведущее исследования в области атмосферной оптики.

Свой 50-летний юбилей ИОА СО РАН, который ныне возглавляет доктор физико-математических наук Игорь Пташник, встречает в расцвете творческой активности. Его приоритетные направления исследования - это оптика атмосферного аэрозоля, оптика турбулентной атмосферы, нелинейная оптика атмосферы, распространение лазерного излучения в атмосферах Земли и других планет, оптическое зондирование атмосферы, лазерная спектроскопия атмосферы, лазеры на парах металлов. Интересная работа и добрая традиция поддерживать тех, кто пришел в науку недавно, привлекают сюда выпускников университетов, говорится на сайте учреждения. На торжественном собрании будут представлены доклады его сотрудников и фильм о научной деятельности института.

ИСТОЧНИК KP.RU