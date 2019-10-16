В Томской области пожарные четыре часа тушили два деревянных дома

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-16T09:58:26+03:00

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В городе Асино накануне вечером произошел пожар по улице Щорса, огонь перекинулся на постройки и соседний дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 19:11. На момент прибытия первого подразделения горел 1-этажный дом и надворные постройки, огонь перекинулся на соседний 1-этажный дом с мансардой», — говорится в сообщении.

Также известно, что первый дом, в котором начался пожар, обгорел почти полностью, кроме того, сгорел гараж, двор и баня. На близлежащем участке обгорела крыша жилого дома, а также крытый двор и навес.

Возгорание было ликвидировано в 23:10. Пожарным удалось спасти от огня один дом. В тушении принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU