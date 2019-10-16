Подготовка к новогодним праздникам началась в Томске

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-16T09:15:53+03:00

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Новогодняя иллюминация на улицах Томска заработает 15 декабря. Будет включена праздничная иллюминация во всем городе. Сейчас специалисты обследуют состояние новогоднего освещения. В итоге будут определены улицы, на которых появится новая иллюминация, а где достаточно провести профилактику. Также к середине декабря откроются ледовые катки, и зимних городки и горки, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Отмечается, что открытие главной новогодней елки на площади Новособорной пройдет 21 декабря. В это же время начнет работать центральный ледовый городок, который будет посвящен теме «Сказки нашего детства».

«Наша задача - создать томичам праздничное настроение накануне Нового года и Рождества. Горожане должны провести новогодние каникулы весело, радостно и с пользой для здоровья. И нам с вами для этого предстоит серьезно потрудиться. При этом особое внимание стоит уделить безопасности ледовых городков, освещению и охране территорий, где будут проходить праздничные мероприятия», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

ИСТОЧНИК KP.RU