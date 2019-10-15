2019-10-15T15:50:09+03:00
Общество

В Академическом лицее Томска открывается научный клуб «Фабрика миров»

Он станет новым форматом дополнительного образования школьников начальных классов
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открыты источниковФото: из открыты источниковФото: из открытых источников
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Как сообщил директор проектного офиса «Территория интеллекта» Игорь Дмитриев, такой научный клуб является уникальной площадкой для занятия научно-техническим творчеством. Обучение на протяжении четырех лет подготовит учеников младших классов к профориентации в среднем звене, даст возможность приобрести навыки, которые в будущем помогут ребятам развить свои профессиональные компетенции.

До конца этого года детские научные клубы появятся еще в школах № 40 и 44 Томска, а также в Калтайской, Кафтанчиковской, Курлекской, Богашевской, Копыловской и Моряковской школах Томского района.

Всего в 2019-2020 годах на территории городских и сельских школ Томской области планируется открыть 40 детских научных клубов «Фабрика миров» в рамках регионального проекта «Территория интеллекта».

Региональный образовательный проект «Территория интеллекта» реализуется в Томской области с 2018 года. С этого года он включен в программу «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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