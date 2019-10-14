2019-10-14T12:31:26+03:00
Общество

Знаменитый СИЗО «Матросская тишина» возглавил выходец из Томска

До карьеры в Москве Виктор Пастушенко был начальником следственного изолятора в Сибири
Татьяна Щукина
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Подполковник внутренней службы Виктор Пастушенко. Фото: tvtomsk.ruПодполковник внутренней службы Виктор Пастушенко. Фото: tvtomsk.ru
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Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что в самом знаменитом СИЗО России «Матросская тишина» появился новый руководитель. Госучреждение с решетками возглавил бывший начальник Томского следственно изолятора Виктор Пастушенко.

Бывший томич уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Отметим, что «Матросская тишина» известная широкой общественности не только по песням в жанре «шансон», но также по именам вип-сидельцев. В разное время арестантами столичного СИЗО являлись предприниматели Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, создатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, ныне покойный адвокат Сергей Магнитский, миллиардер Сергей Полонский и многие другие солидные господа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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