Знаменитый СИЗО «Матросская тишина» возглавил выходец из Томска
Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что в самом знаменитом СИЗО России «Матросская тишина» появился новый руководитель. Госучреждение с решетками возглавил бывший начальник Томского следственно изолятора Виктор Пастушенко.
Бывший томич уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Отметим, что «Матросская тишина» известная широкой общественности не только по песням в жанре «шансон», но также по именам вип-сидельцев. В разное время арестантами столичного СИЗО являлись предприниматели Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, создатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, ныне покойный адвокат Сергей Магнитский, миллиардер Сергей Полонский и многие другие солидные господа.
ИСТОЧНИК KP.RU