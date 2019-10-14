2019-10-14T12:03:29+03:00
Общество

Томские депутаты - против распивочных в жилых домах

В областной Думе обсуждают радикальные поправки в федеральный «алкогольный» закон
Антонина Ленская
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Жителей многоэтажек беспокоят шум, крики и «туалеты под кустами». Фото: riavrn.ruЖителей многоэтажек беспокоят шум, крики и «туалеты под кустами». Фото: riavrn.ru
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В Томске продолжается обсуждение проекта поправок в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя. В частности, существенные ограничения предлагаются в деятельности так называемых «наливаек» (они же распивочные или рюмочные).

В сентябре 2019 года депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, который запрещает продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов, с залами обслуживания площадью меньше 20 квадратных метров. При этом регионам хотят предоставить право устанавливать собственные дополнительные ограничения - вплоть до полного запрета на продажу спиртного в таких заведениях.

Принятия «отрезвляющих мер» давно ждут жители многоквартирных домов, уставшие от расположенных на первых этажах закусочных, где днем и ночью продают алкоголь.

Областной депутат Валерий Осипцов считает:

- В нашем городе Северске десятки таких заведений. Зачастую они торгуют до двух-трех часов ночи. Соседство беспокойное: шум, крики, вызывающая реклама, все окрестные кусты превращены в общественные туалеты, а ведь рядом детские площадки. Молодежь ночью, купив пивка, просачивается в подъезды, галдит, мусорит. Несправедливо получается: круглосуточные магазины у нас запрещены, хотя жители в них нуждаются, а пивнушки работают в любое время суток, потому что предприниматели нашли способ обойти закон: поставили пару столов, номинально открыли туалет, в который зачастую посетителей не пускают, и все - можно торговать. И такая ситуация по всей стране. Поэтому принятие поправок в этот закон назревало давно.

Перед вторым чтением законопроект был направлен в региональные парламенты, уточняет пресс-служба Законодательной Думы Томской области. Его уже поддержали законодатели больше половины регионов страны, и наши парламентарии готовы к ним присоединиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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