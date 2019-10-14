2019-10-14T11:19:28+03:00
Происшествия

18-летний томич попался на ограблении ювелирного в ТЦ на Иркутском

Юноша безуспешно пытался скрыться от патруля на «Жигуленке»
Татьяна Щукина
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Место преступления. Фото: УМВД по ТОМесто преступления. Фото: УМВД по ТО
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Ювелирный магазин в одном из торговых центров Томска подвергся грабежу, в результате чего потерял значительную часть товара. Двое грабителей-самоучек действовали предельно дерзко и без фантазии: забежали в магазин на Иркутском тракте, разбили молотком стекло витрины и забрали все, что попалось под руку – а именно ювелирные изделия на сумму в полмиллиона рублей. После этого злоумышленники скрылись на машине

Как рассказали в УМВД РФ по Томской области, указанный в ориентировке ВАЗ-2110 заметили сотрудники ДПС. Инспектора потребовали водителя остановиться, но тот призыв проигнорировал. Далее началась погоня, закончившаяся в лесополосе «Солнечная роща».

«Один из подозреваемых в совершении преступления задержан и передан в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 18-летний житель Томска», - сообщила о результатах преследования пресс-служба УМВД по Томской области. В ведомстве уточнили, что похищенное «драгоценное» имущество у похитителя было изъято.

Начинающему грабителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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