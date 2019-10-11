Юные инспекторы дорожного движения смогут сдавать экзамен на права

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-11T13:37:50+03:00

В настоящий момент в такие отряды принимают детей от 10 до 14 лет

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ГИБДД планирует увеличить возраст школьников, которые входят в состав юных инспекторов дорожного движения. Сейчас в такие отряды принимают детей от 10 до 14 лет. Планируется поднять этот возраст до 18 лет, чтобы дети, заканчивая свое обучение, смогли сдать экзамен на водительское удостоверение. Об этом заявил замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин.

«Чтобы заканчивая школу, они имели возможность сдать экзамен на управление транспортными средствами категории В», — рассказал замначальника ГИБДД РФ.

Сегодня в отряды юных инспекторов дорожного движения по всей России входит около 400 тысяч школьников в возрасте 10-14 лет, всего около 30 тысяч отрядов. К 2024 году предполагается расширить число отрядов до 41 тысячи, а количество участников до 500 тысяч.

По данным ГИБДД, это движение в России уже успешно работает на протяжении последних 46 лет и хорошо себя зарекомендовало. Детей здесь обучают правилам дорожного движения, устраивают для них акции, направленные на профилактику ДТП, детского травматизма и другие. В Томске такие отряды есть в большинстве школ, их насчитывается 194, в них входит более 3000 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU