Бывшему спикеру гордумы Томска грозит срок за обман дольщиков

СЕГОДНЯ 01:22 2019-10-10T01:22:18+03:00

Было время, когда Чуприн пользовался большим доверием у жителей Томска Фото: из открытых источников

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Советский районный суд Томска рассмотрит дело об обмане дольщиков на сумму, 90 миллионов рублей, которые они вложили в строительство многоквартирного дома на ул. Большая Подгорная, 46. В совершении преступления подозревается 61-летний владелец компании-застройщика.

Имея высокий рейтинг доверия, мужчина семь лет успешно привлекал средства физических и юридических лиц для строительства жилья, хотя, как считает следствие, исполнять свои обязательства по возведению объекта не намеревался.

В прокуратуре Томской области уточнили, что владелец компании обвиняется в нарушении статьи УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения». Максимальное наказание за данное преступление составляет лишение свободы на срок до 5 лет.

Согласно официально неподтвержденной информации, на скамью подсудимых сядет руководитель фирмы «Риэлтстрой-НЭБ» Александр Чуприн. Он известен не только как строитель, но и многолетний депутат. В течение нескольких лет он даже занимал был пост председателем Думы города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU