2019-10-09T12:20:57+03:00
Общество

В Томске задумали создать туристическую карту городских родников

Власти намерены изыскать средства, чтобы благоустроить территорию вокруг местных источников
Антонина Ленская
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Фото: admin.tomsk.ru Часть томских родников обустроена подручными средствами.Фото: admin.tomsk.ru Часть томских родников обустроена подручными средствами.Фото: из открытых источников
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Даже при небольшом вложении средств родники могут стать центрами притяжения для туристов и популярными общественными пространствами. К такому выводу пришли депутаты Думы Томска в ходе объезда подземных ключей.

По неофициальным данным, с середины ХХ века в областном центре выявлено более тысячи родников, однако значительная часть их уже утрачена из-за строительной и дорожной деятельности. Из сохранившихся наиболее известны томичам «Божья роса» в переулке Островского, Воскресенский ключ на Обрубе, Дальний ключ в переулке Тихий, Университетский родник и другие.

«Места выхода родников могут стать настоящими центрами притяжения. Главное, что не обязательно вкладывать сюда много денег, достаточно обеспечить доступность: те же лестницы, минимальное благоустройство, места для отдыха, – сказал председатель комитета гордумы по социальным вопросам Алексей Балановский. – Не обязательно сразу хвататься за все, надо взять один-два родника и попытаться их благоустроить».

Еще одна идея, которая витает в воздухе, – создание туристической карты томских родников, которая была бы сопоставлена с Google Maps и 2GIS. На эти цели депутаты также планируют найти финансирование, главным образом, внебюджетное.

При этом ученые-гидрологи подчеркивают: родники являются хрупкими природными объектами, поэтому благоустраивать их нужно с чрезвычайной осторожностью. Важно не перекрыть сами источники подземных вод и не нарушить уже существующий ландшафт.

По результатам объезда депутаты решили создать рабочую группу, которая займется вопросами сохранения и благоустройства городских родников. В нее также войдут представители городского комитета по культуре, Музея истории Томска, гидрологи из ТГУ и ТПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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