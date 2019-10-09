2019-10-09T10:11:18+03:00
Происшествия

Сотрудницы банка из Асина заставляли клиентов отдавать им часть кредитов

Женщины говорили заемщикам, что эти средства входят в страховую премию
Татьяна Щукина
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Женщины обманули 95 человек почти на полмиллиона рублейЖенщины обманули 95 человек почти на полмиллиона рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Работницы клиентского центра одного из крупных банков города Асино Томской области обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году женщины реализовали хитрую схему по хищению денег граждан. Они сообщали им ложную информацию, что для получения кредита нужно оплатить страховую премию в пользу страховой организации. Введённые в заблуждение клиенты увеличивали размер оформляемых займов на суммы от 2 до 10 тыс. рублей, хотя законная страховка уже была включена в сумму их кредитов, - рассказала о деталях мошеннической схемы пресс-служба прокуратуры Томской области.

После выдачи гражданам наличных сотрудницы банка предлагали передать им деньги «для уплаты страховки». Средства они забирали себе либо в присутствии клиентов под видом внесения на счёт страховщика перечисляли на свои счета.

Всего таким образом были похищены деньги у 95 потерпевших на общую сумму в 485 тыс. рублей.

Дело нечистых на руку банковских сотрудниц рассмотрит Асиновский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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