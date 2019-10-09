2019-10-09T09:42:44+03:00
Общество

В Томской области с 1 января 2020 года будет осуществлен переход на региональную доплату к пенсии

Региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться пенсионерам Томской области, чей доход ниже прожиточного минимума
Маргарита Бондаренко
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С 1 января 2020 года вместо федеральной социальной доплаты к пенсии в Томской области будет региональная.

Отделение Пенсионного фонда России по Томской области сообщает, что в соответствии с законом Томской области № 95-ОЗ от 30.09.2019 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год» сумма прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты составила 9 тысяч 546 рублей, что на 751 рубль больше, чем в текущем году.

Это значит, что с 1 января 2020 года неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже 9546 рублей, будет устанавливаться социальная доплата к пенсии до этой суммы.

«Помимо роста размера прожиточного минимума (8795 рублей в 2019 году) с нового года меняется источник финансирования выплаты. Так как установленный прожиточный минимум на 2020 год в нашем регионе выше, чем общероссийский, пенсионеры, которые сейчас получают федеральную социальную доплату к пенсии от органов Пенсионного фонда, с 1 января 2020 года начнут получать региональную социальную доплату от Департамента социальной защиты населения Томской области», – говорится в сообщении.

В 2020 году органы ПФР произведут выплату только пенсии, ЕДВ и иных социальных выплат. Выплату региональной социальной доплаты к пенсии будут осуществлять органы социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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