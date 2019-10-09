2019-10-09T06:12:52+03:00
Общество

Первый слет казачьих классов пройдет в среду в Томской области

Ребята поучатся владеть шашками и познакомятся с атаманами
Татьяна Щукина
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Удалые казачата теперь учатся в пяти школах Томской областиУдалые казачата теперь учатся в пяти школах Томской областиФото: из открытых источников
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В селе Кривошеино Томской области 9 октября состоится

первый слет казачьих классов, действующих в школах региона. Мероприятие пройдет в Музее казачьей культуры и быта под открытым небом «Братина».

«Ученики из школ Томска, а также Кривошеинского, Парабельского и Томского районов познакомятся с казачьими атаманами, посетят мастер-классы по фланкировке шашкой и примут участие в казачьих играх», - сообщила о деталях события пресс-служба администрации Томской области.

. В региональном департаменте общего образования уточнили, что в слете поучаствуют около 80 учащихся школ, а кроме того, атаман Томского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Михаил Палагин и атаман Кривошеинского станичного казачьего общества Владимир Нестеров.

Для справки:

Казачьи классы в Томской области открыты в пяти школа: СОШ №15 г. Томска, в селах Кривошеинл, Зоркальцево, Паребель и Семилужки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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