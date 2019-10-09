Томичей приглашают на гала–концерт конкурса дворовой песни имени Марата Ахметшина
В пятницу, 18 октября, в 19.00 в Томске пройдет финал ХVI конкурса. Событие состоится в Центре культуры Томского государственного университета (проспект Ленина, 36).
В этот октябрьский вечер на сцену выйдут лучшие участники этого сезона, которые заслужили одобрение строгого жюри из числа Академиков дворовой песни.
Основной темой гала-концерта стали события, происходящие «В городе N». Знаменитые сыны лейтенанта Шмидта, в лице великого комбинатора Остапа Бендера и его «молочного брата» Шуры Балаганова, разыграют концертно-театральное приключение в поиске утраченных сокровищ. Зрители станут не просто очевидцами происходящих событий, но и примут непосредственное участие в поисках.
В финале гала-концерта раскроется главная интрига этого лета и все узнают – кому же достанется главный приз конкурса акустическая гитара Yamaha. Кроме этого, победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни. В составе экспертного жюри будут работать известные академики дворовой песни разных лет.
Председатель жюри Аркадий Ратнер, руководитель томского муниципального джаз-оркестра «ТГУ-62».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU