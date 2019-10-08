2019-10-08T14:07:13+03:00
Общество

В Томске обустроили скалу "Дюймовочка" для спортсменов

Победители грантового конкурса "Родные города" "Газпромнефть-Востока" оборудовали в Томске 15-метровую скалу для занятий спортом, сообщила во вторник пресс-служба компании.
Маргарита Бондаренко
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Фото: ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОКФото: ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОКФото: предоставлено компанией «Газпромнефть»
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Целью конкурса "Родные города" является повышение качества жизни в регионах. Предприятие поддерживает лучшие социальные проекты, которые инициируют жители городов и поселков.

"Благодаря грантовому конкурсу "Родные города" "Газпромнефть-Востока" в Томске состоялось открытие новой интерактивной площадки для любителей скалолазания. Скала "Дюймовочка", которая находится на окраине города, теперь оборудована для занятий спортом. Осваивать технику могут дети и взрослые", – говорится в сообщении.

Высота скалы "Дюймовочка" около 15 метров. Она имеет три степени сложности. Первый уровень – для начинающих, второй и третий – для продвинутых, четвертый – для параллельных соревнований в паре. Скалу обустраивали полгода: энтузиасты убирали мусор, подготавливали площадку и делали место безопасным для активного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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