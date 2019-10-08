На полях Томской области раньше всех в Сибири завершилась уборка зерновых

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-08T11:42:29+03:00

Томские аграрии третий год подряд первыми в Сибири завершают уборку зерновых и зернобобовых культур. Также окончена уборка свеклы и картофеля, убран масличный лен и лен-долгунец.

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Кроме того, с полей уже собраны свекла, картофель и лен, заготовлено на 6,5% больше кормов, чем годом ранее, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось, что в 2018 году урожайность зерновых в среднем по региону составила 23,1 центнера с гектара, всего было намолочено более 350 тысяч тонн. В 2019 году томские хозяйства увеличили посевные площади до 355 тысяч гектаров. Посевная в этом сезоне началась 6 мая.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил и поблагодарил аграриев региона:

«Третий год подряд мы завершили уборку зерновых первыми в Сибири. Это большой успех для нашей территории. Искренне благодарю за труд наших крестьян, агрономов, механизаторов, руководителей хозяйств. Такой результат оказался возможен благодаря каждому из вас, благодаря нашей системной политике по техническому и технологическому перевооружению отрасли, благодаря новой кадровой работе в АПК».

В Томской области одна из самых высоких в Сибири урожайность зерновых: 20 центнеров с гектара, а в некоторых районах получают уже более 30 центнеров. Например, фермерское хозяйство Всеволода Синицына из северного Колпашевского района.

Также продукция томских аграриев и пищевиков будет представлена на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет с 9 октября в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU