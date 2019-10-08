2019-10-08T08:59:33+03:00
Происшествия

В Томской области установлен подозреваемый в краже денежных средств

Случаи кражи денежных средств с банковских карт участились в Томской области.
Маргарита Бондаренко
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Банковская карта потерпевшейБанковская карта потерпевшейФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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В дежурную часть МО МВД России «Парабельское» обратилась местная жительница, которая сообщила, что с её банковского счета были похищены денежные средства.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого . Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Парабельского района, 1995 года рождения.

В сентябре 2019 года к подозреваемому обратилась знакомая пожилая женщина с просьбой установить ей на мобильное устройство приложение для осуществления операций по банковским счетам. Подозреваемый, видя, что женщина слепо доверяет ему, действуя тайно, осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета кредитной карты потерпевшей на счет своей платежной карты. После этого он передал телефон хозяйке и, покинув место происшествия, тут же распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Следственным отделением МО МВД России «Парабельское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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