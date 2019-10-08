В Томске горожане обсуждают дизайн общественных пространств

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-08T07:38:03+03:00

До 1 ноября жители города путем голосования смогут выбрать понравившиеся пространства для благоустройства. Фото: из открытых источников

Общественные обсуждения проектов благоустройства города по поручению мэра Ивана Кляйна продолжаются в Томске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

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В Томске проходят обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые могут благоустроить в 2020 году в рамках проекта «Жилье и городская среда». Так, на последней встрече было представлено к рассмотрению пять объектов Советского района. До 1 ноября жители города путем голосования смогут выбрать понравившиеся пространства для благоустройства.

На улице Сибирской, 64/1 предполагается установка спортивной площадки с элементами для разных видов спорта. Новое общественное пространство планируется создать на пустыре спортивно-оздоровительного центра «Сибиряк», который пользуется спросом у томичей. Среди них есть маломобильные люди, дети и молодежь, а также пенсионеры. Планируется расширить спортивную зону и обеспечить к ней доступ маломобильных горожан, а также обустроить автомобильную парковку.

В сквере Памяти жертв политических репрессий по пр. Ленина администрации необходимо рассмотреть модернизацию освещения, озеленения и обновления плитки. А у стены ЗАГСа, возле Пушкинского сквера, авторы проекта предлагают создать временную фотозону с цветочным оформлением.

Томичи также рассмотрели дизайн-проекты у домов по улице Сибирской, 107/7, обновление зеленой зоны вдоль улично-дорожной сети по проспекту Фрунзе 116-126, здесь может появиться бульвар с велопарками, пандусами, озеленением и малыми архитектурными формами.

Некоторые дизайн-проекты доступны на сайте администрации Томска. Следующее общественное обсуждение состоится 10 октября в 16 часов в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103).

ИСТОЧНИК KP.RU