2019-10-07T20:58:04+03:00
Происшествия

Крупное ДТП со столкновением двух авто произошло в городе Асино

Водитель одной из машин не предоставил преимущества другому
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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На одном из перекрестков города Асино Томской области вечером в понедельник, 7 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы.

Как уточнила пресс-служба управления МВД по Томской области, возможной причиной аварии огло стать то, что водитель автомобиля ВАЗ 2107 на перекрестке не предоставил право преимущества движению водителю автомобиля Toyota Mark-2, который направлялся в сторону села Первомайское.

При столкновении автомобилей пострадали оба водителя. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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