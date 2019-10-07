Крупное ДТП со столкновением двух авто произошло в городе Асино

СЕГОДНЯ 20:58 2019-10-07T20:58:04+03:00

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

Водитель одной из машин не предоставил преимущества другому

Изменить размер текста: A A

На одном из перекрестков города Асино Томской области вечером в понедельник, 7 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы.

Как уточнила пресс-служба управления МВД по Томской области, возможной причиной аварии огло стать то, что водитель автомобиля ВАЗ 2107 на перекрестке не предоставил право преимущества движению водителю автомобиля Toyota Mark-2, который направлялся в сторону села Первомайское.

При столкновении автомобилей пострадали оба водителя. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU