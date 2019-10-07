Крупное ДТП со столкновением двух авто произошло в городе Асино
На одном из перекрестков города Асино Томской области вечером в понедельник, 7 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы.
Как уточнила пресс-служба управления МВД по Томской области, возможной причиной аварии огло стать то, что водитель автомобиля ВАЗ 2107 на перекрестке не предоставил право преимущества движению водителю автомобиля Toyota Mark-2, который направлялся в сторону села Первомайское.
При столкновении автомобилей пострадали оба водителя. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU