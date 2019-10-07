Маленькому томичу нужна помощь в покупке лекарства для химиотерапии

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-07T12:19:28+03:00

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Семье 7-летнего Миши Работкина срочно нужна помощь для покупки дорогостоящего лекарства.

«Мише нельзя вводить аспарагиназу, ему нужен дорогостоящий аналог, онкаспар, которого нет в России и можно только заказать в Германии. Препарат очень дорогой, нужно 3 флакона, за них нужно заплатить 495 000 рублей», - написала мама Миши на сайте Фонда им. Алены Петровой.

Ребенок страдает смертельно опасным заболеванием «острый лимфобластный лейкоз». Мальчик пережил нескольку курсов химиотерапии, после инъекции одного из препаратов – аспарагиназы - у него случилась сильнейшая аллергическая реакция – анафилактический шок.

У родителей Миши больше нет ресурсов для покупки дорогостоящих препаратов - его мама вынуждена постоянно находиться рядом с сыном, в семье работает один отец.

Мальчик очень мечтает выздороветь, чтобы ходить в школу.

Помочь Мише можно на сайте Фонда fond-alena.ru

ИСТОЧНИК KP.RU