Маленькому томичу нужна помощь в покупке лекарства для химиотерапии
Семье 7-летнего Миши Работкина срочно нужна помощь для покупки дорогостоящего лекарства.
«Мише нельзя вводить аспарагиназу, ему нужен дорогостоящий аналог, онкаспар, которого нет в России и можно только заказать в Германии. Препарат очень дорогой, нужно 3 флакона, за них нужно заплатить 495 000 рублей», - написала мама Миши на сайте Фонда им. Алены Петровой.
Ребенок страдает смертельно опасным заболеванием «острый лимфобластный лейкоз». Мальчик пережил нескольку курсов химиотерапии, после инъекции одного из препаратов – аспарагиназы - у него случилась сильнейшая аллергическая реакция – анафилактический шок.
У родителей Миши больше нет ресурсов для покупки дорогостоящих препаратов - его мама вынуждена постоянно находиться рядом с сыном, в семье работает один отец.
Мальчик очень мечтает выздороветь, чтобы ходить в школу.
Помочь Мише можно на сайте Фонда fond-alena.ru
ИСТОЧНИК KP.RU