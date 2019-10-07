Теплая погода продержится в Томске до 9 октября

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-07T13:04:53+03:00

В ближайшие несколько дней в Томске прогнозируется повышенная температура воздуха без осадков.

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Ранее сообщалось, что 30 сентября синоптиками был зафиксирован первый снег. А с 4 октября на территории региона прогнозировалось потепление до плюс 14 градусов.

"В субботу в Томске будет 14-16 градусов тепла, в воскресенье – около 16-18 градусов, а в понедельник – плюс 17-19 градусов. Теплая погода в Томске сохранится и 8 октября, но на севере региона в этот день уже начнется понижение температур. В Томске мы это уже почувствуем в среду, 9 октября", – рассказала начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Во вторник 8 октября ожидается 15 градусов тепла, в среду около 10 градусов. 10 октября погода в Томске будет относительно теплой, но начнутся осадки. Более сильное похолодание ожидается в следующие выходные – с 12 октября. В это время температура значительно понизится.

ИСТОЧНИК KP.RU