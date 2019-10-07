2019-10-07T08:10:45+03:00
Звезды

Национальная еда и танцы ждут томичей на этно-празднике

8 октября горожан приглашают на фестиваль «ВотЭТНОда!»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба ТГУфото: пресс-служба ТГУФото: из открытых источников
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Фестиваль пройдет 8 октября с 17:00 до 20:00 в Центре культуры ТГУ. Гости смогут попробовать блюда национальных кухонь, услышать необычные музыкальные инструменты, разучить традиционные танцы разных народов мира и посетить многие другие площадки. В мероприятии примут участи представители 20 диаспор, которые проживают в Томской области. Это народы России – татары, тувинцы, хакасы, якуты. А также национально-культурные объединения, представляющие диаспоры других стран – Кореи, Индии, Китая, Греции, Польши и других.

Программа феста:

«Этно-джем». Музыкальная площадка, на которой соберутся музыканты-представители разных народов России и мира. Вместе они сыграют на своих традиционных музыкальных инструментах. Это будет интересное шоу-импровизация!

«Этно-движ». Танцевальная и игровая площадка. Гости фестиваля научатся водить традиционный славянский хоровод и разучат танцы других народов мира. Также они смогут сыграть в национальные подвижные игры.

«Этно-фото». Это выставка работ финалистов областного фотоконкурса «Этно-взгляд». А также оригинальная фотозона, где участники фестиваля смогут сфотографироваться в разных национальных костюмах.

«Этно-дело». Прикладные мастер-классы по изготовлению национальных атрибутов: это роспись дощечек в русском народном стиле, плетение узлов счастья, изготовление фигурок из полимерной глины и другие занятия. Также гости фестиваля смогут сыграть в национальные настольные игры.

«Этно-вкусно». Дегустация традиционных блюд и напитков разных народов. Это площадка, где можно вкусно поесть! Также здесь можно узнать рецепты национальных кухонь.

«Этно-слово». Здесь гости фестиваля смогут выучить популярные фразы и написать пожелания на языках разных народов России и мира.

«Этно-ум». Квест с вопросами о культуре народов мира. По итогам выполнения заданий будут разыграны ценные призы от партнеров.

«Этно-шоу». Завершится фестиваль многонациональным гала-концертом с 19:00 до 20:00. В концертной программе – этно-дефиле моделей в национальных костюмах и творческие номера, которые познакомят с культурой разных народов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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