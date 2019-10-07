2019-10-07T08:41:57+03:00
Недвижимость

Ремонт в переулке Курском завершен, томичам дали отопление

Для этого пришлось переложить 700 метров трубопровода
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: Гугл-картыфото: Гугл-картыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В воскресенье, 6 октября, «ТомскРТС» подключила к теплоснабжению переулок Курский. Подземный участок тепломагистрали 2А, наконец-то отремонтирован. Жители ближайших домов получили тепло в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе энергетиков.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по реконструкции строительной части теплотрассы. Именно поэтому еще не снято ограждение с места работ. Движение автомобилей в переулке пока закрыто. Участок дороги по ул. Олега Кошевого также огражден для проезда по правой полосе.

Перед подрядной организацией поставлена задача в кратчайший срок завершить восстановительные работы.

Отметим, что в ходе ремонта заменили более 700 метров теплотрассы. Всего в рамках реконструкции объекта необходимо переложить 800 метров трубопровода. Завершить реконструкцию участка планируется в ремонтном сезоне 2020 года.

Работы по реконструкции тепловой сети проводятся, чтобы увеличить мощность системы и подключить к теплоснабжению новый жилой комплекс, который строится на пр. Комсомольском, 48 по «голландскому» проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат из Томска осужден за покупку булочек на фальшивые деньги
Теплая погода продержится в Томске до 9 октября
Национальная еда и танцы ждут томичей на этно-празднике
Детская больница №1 Томска получила новый аппарат для ИВЛ экспертного класса
Волонтеры "Мурашов Центра" в Томске реставрировали дом на ул. Крылова
Томичи смогут улететь прямым рейсом на Хайнань с 29 октября
В томских медучреждениях пройдет «Открытый прием» главврачей
Маршрутка насмерть сбила томича на Черемошниках
Бывший томский политик ответит на вопросы о будущем России
Сибирский шелкопряд не угрожает лесам Томской области
Жители области могут предложить идеи дизайна томского аэропорта
В Томской области "скорая" работала с серьезными нарушениями
Томичи создадут один из крупнейших в России сад жимолости
В новом томском Центре дети смогут изучать технологии и биомедицину
Томичи получат уведомления нового образца вместо СНИЛС
Томичей приглашают на необычный субботник
Лучшие коллективы Зауралья выступят на фестивале «Томские осенины»
Жители Томской области массово отказываются прививать детей от гриппа
На трассе Томск – Каргала – Колпашево перевернулся автомобиль
Новую форму квитанций за ЖКУ опробуют в Томском районе
В Академическом лицее Томска вместо звонков звучит рок
Томских дизайнеров приглашают к участию в «Особой моде»
Власти Томска изменили план ремонта дорог на 2020 год
Томскстат подарит школам планшеты в 2020 году