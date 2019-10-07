Ремонт в переулке Курском завершен, томичам дали отопление
В воскресенье, 6 октября, «ТомскРТС» подключила к теплоснабжению переулок Курский. Подземный участок тепломагистрали 2А, наконец-то отремонтирован. Жители ближайших домов получили тепло в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе энергетиков.
В настоящее время подрядчик выполняет работы по реконструкции строительной части теплотрассы. Именно поэтому еще не снято ограждение с места работ. Движение автомобилей в переулке пока закрыто. Участок дороги по ул. Олега Кошевого также огражден для проезда по правой полосе.
Перед подрядной организацией поставлена задача в кратчайший срок завершить восстановительные работы.
Отметим, что в ходе ремонта заменили более 700 метров теплотрассы. Всего в рамках реконструкции объекта необходимо переложить 800 метров трубопровода. Завершить реконструкцию участка планируется в ремонтном сезоне 2020 года.
Работы по реконструкции тепловой сети проводятся, чтобы увеличить мощность системы и подключить к теплоснабжению новый жилой комплекс, который строится на пр. Комсомольском, 48 по «голландскому» проекту.
ИСТОЧНИК KP.RU