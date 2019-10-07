Детская больница №1 Томска получила новый аппарат для ИВЛ экспертного класса

СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-07T06:49:38+03:00

Такое оборудование необходимо для поддержки детей с тяжелыми поражениями легких

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В арсенале оборудования детской больницы №1 теперь новый современный аппарат, обладающий специфическими функциями и высокочастотными режимами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его учреждение получило за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи.

- Этот аппарат ИВЛ дает возможность проводить различные режимы респираторной поддержки у детей любого возраста, включая младенцев с низкой массой тела при рождении, — пояснил главный врач детской больницы № 1 Алексей Балановский.

Главврач уточнил, что аппарат наделен специфическими функциями, в частности высокочастотными режимами искусственной вентиляции легких, которые необходимы для поддержки детей с тяжелыми поражениями легких. Стоимость такого аппарата около 5 млн рублей.

Отметим, что в детской больнице № 1 с 2017 года работает отделение паллиативной медицинской помощи детям и выездная патронажная служба, под наблюдением которой сейчас находятся около 200 детей. В состав бригады входит врач паллиативной службы, невролог, психолог, массажист, медсестра и инструктор по ЛФК. Медики ведут каждого ребенка по индивидуально разработанному плану.

Современное оборудование, которое получает больница, необходимо для лечения и обследования детей с учетом новых стандартов и технологий, разработанных ведущими российскими и международными специалистами-неонатологами.

ИСТОЧНИК KP.RU