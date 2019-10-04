В новом томском Центре дети смогут изучать технологии и биомедицину

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-04T11:32:17+03:00

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Сегодня, 4 октября, в Томском государственном университете появился Центр развития современных компетенций детей и молодежи. Как сообщили в вузе, он получил имя Дмитрия Менделеева.

Здесь для детей с 5 по 11 классы реализуется 30 дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленностей. Все программы направлены на формирование 4К-компетенций: креативность, критическое мышление, коммуникабельность и командная работа. В методическом пакете нового центра - уникальные программы с разработками ведущих научных групп Томского государственного университета – Института «Умные материалы и технологии», TSSW: Сибирский институт будущего, Института человека цифровой эпохи, Института биомедицины. Уже сегодня работают восемь площадок с новейшим учебно-лабораторным оборудованием. В Научной библиотеке ТГУ оборудовано ядро центра – современная лекционная и коворкинг-зона для открытых лекториев, тренингов, проектных практикумов.

В этом году в программах нового центра уже приняли участие более 700 человек, до конца года обучение пройдут более 1 300 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU