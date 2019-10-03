Томское предприятие привлечено к административной ответственности за загрязнение земли пометом
Ранее региональное управление Россельхознадзора выдало предписание СПК «Межениновский» на очистку от куриного помета двух гектаров земли возле деревни Карбышево Томского района .
Также сообщается, что ООО «СПК «Межениновский» не проводило на земельном участке в Томском районе мероприятия по устранению роста сорняков. В результате произошло зарастание земли растительностью высотой до двух метров.
В отношении должностного и юридического лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения административных дел должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей в отношении должностного лица и 200 тысяч рублей в отношении юридического лица.
В настоящее время постановления о назначении административных наказаний в законную силу не вступили.
ИСТОЧНИК KP.RU