Томское предприятие привлечено к административной ответственности за загрязнение земли пометом

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-03T07:29:40+03:00

Также предприятие допустило зарастание другого участка земли сорняками Фото: из открытых источников

ООО "Сельскохозяйственный производственный комплекс «Межениновский» привлечен к административной ответственности за загрязнение земельного участка в Томском районе куриным пометом.

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Ранее региональное управление Россельхознадзора выдало предписание СПК «Межениновский» на очистку от куриного помета двух гектаров земли возле деревни Карбышево Томского района .

Также сообщается, что ООО «СПК «Межениновский» не проводило на земельном участке в Томском районе мероприятия по устранению роста сорняков. В результате произошло зарастание земли растительностью высотой до двух метров.

В отношении должностного и юридического лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административных дел должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей в отношении должностного лица и 200 тысяч рублей в отношении юридического лица.

В настоящее время постановления о назначении административных наказаний в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU