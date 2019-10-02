Житель Томской области похитил картины из библиотеки

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-02T12:55:42+03:00

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21-летний ранее судимый житель Колпашева признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).

Так, в декабре 2018 года читатель библиотеки увидел на стене в холле первого этажа фотокартины из серии «Природа Томской области». Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек похитил со стены пять картин, затем скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, пояснив, что картины ему показались красивыми, и он решил похитить их для украшения своей квартиры.

Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Сейчас картины вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU