Житель Томской области похитил картины из библиотеки
21-летний ранее судимый житель Колпашева признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).
Так, в декабре 2018 года читатель библиотеки увидел на стене в холле первого этажа фотокартины из серии «Природа Томской области». Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек похитил со стены пять картин, затем скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, пояснив, что картины ему показались красивыми, и он решил похитить их для украшения своей квартиры.
Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.
Сейчас картины вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU