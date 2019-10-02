Главный прокурор Томской области уволен с занимаемой должности

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-02T07:43:39+03:00

В должности Романенко проработал 4 года Фото: из открытых источников

До этого момента он находился в отпуске

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Прокурора Томской области Виктора Романенко по приказу президента освободили от занимаемой должности.

О его уходе стало известно еще в начале сентября — он находился в отпуске с последующим увольнением на пенсию.

Уходу Романенко предшествовал скандальный приговор экс-руководителю УМВД региона Игорю Митрофанову. Напомним, гособвинение попросило восемь лет условно для высокопоставленного полицейского, обвинявшегося по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 159.2 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями, мошенничество и получение взятки). Суд поддержал прокуратуру.

Виктор Романенко занимал пост главного прокурора региона с июня 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя прокурора. В Томскую область Романенко прибыл из Карачаево-Черкессии, где в 2009-2014 годы занимал должность первого заместителя прокурора республики.

ИСТОЧНИК KP.RU