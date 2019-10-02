Главный прокурор Томской области уволен с занимаемой должности
Прокурора Томской области Виктора Романенко по приказу президента освободили от занимаемой должности.
О его уходе стало известно еще в начале сентября — он находился в отпуске с последующим увольнением на пенсию.
Уходу Романенко предшествовал скандальный приговор экс-руководителю УМВД региона Игорю Митрофанову. Напомним, гособвинение попросило восемь лет условно для высокопоставленного полицейского, обвинявшегося по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 159.2 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями, мошенничество и получение взятки). Суд поддержал прокуратуру.
Виктор Романенко занимал пост главного прокурора региона с июня 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя прокурора. В Томскую область Романенко прибыл из Карачаево-Черкессии, где в 2009-2014 годы занимал должность первого заместителя прокурора республики.
ИСТОЧНИК KP.RU