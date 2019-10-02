Сквер для студентов с бесплатным Wi-Fi может появиться в Томске

СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-02T06:25:04+03:00

Территория в районе пр. Ленина, 55 давно нуждается в комплексном и современном благоустройстве Фото: из открытых источников

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Уже в 2020 году возможно начало обустройство нового общественного пространства в центре Томска, возле здания Облсофпрофа. Устроить здесь место отдыха для молодежи предложили сами жители города в рамках обсуждения планов по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В зеленой зоне по пр. Ленина, 55-61 томичи предложили предусмотреть здесь возможность создания зоны отдыха для студентов с бесплатным Wi-Fi, а с вузами проработать вопрос создания уникальных малых архитектурных форм, например, в форме логотипов учебных заведений». – сообщили в мэрии Томска.

Кроме того, жители Томска мечтают о благоустройстве Сквера Чернобыльцев. зеленых зон у Мавлюкеевского озера, по ул. Вершинина 17, сквера им. Яблокова и других территорий. Всего для общественных слушаний отобрано 20 разных дизайн-проекты благоустройства томских парков, скверов, рощ.

Общественные обсуждения будут проходить 3, 10 и 17 октября в 16.00 в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103).

До 1 ноября должно пройти рейтинговое голосование, чтобы строительные бригады смогли выйти на объекты уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU