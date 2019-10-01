Кросс «Сердце Сибири» пройдет в Томске

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-01T12:31:54+03:00

В забеге могут принять участие все желающие Фото: Из архива KP.RU

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте tomskmarathon.ru.

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5 октября в Томске пройдут Открытый чемпионат и первенство Томской области по легкоатлетическому кроссу памяти Анатолия Раппа, а также соревнования по северной ходьбе.

По словам Александра Гордиевских, директора Томского международного марафона «ЯРЧЕ!» и одного из организаторов чемпионата, участвовать в этом событии могут все любители бега, вне зависимости от опыта и возраста. Любой желающий сможет стартовать в одном ряду с профессиональными спортсменами и побороться за звание Чемпиона Томской области. Старт пройдет в рамках фестиваля бега «Сердце Сибири» и продолжит серию кроссовых забегов.

Соревнования пройдут в Томске, 5 октября с 12:00, в районе стадиона «Политехник» на Тропе здоровья. Старт забегов с 13:30.

К участию в соревнованиях допускаются: на дистанции 3 и 5 км по кроссу и северной ходьбе – лица в возрасте 16 лет и старше, на дистанции 1 и 2 км по кроссу (первенство Томской области среди ВУЗов, юношей и девушек - лица в возрасте 14 лет и старше).

В детском забеге могут принять участие дети в возрасте от 0 до 12 лет.

Участники соревнований на всех дистанциях должны предоставить оригинал медицинской справки с допуском к участию в физкультурном мероприятии с обязательным указанием допущенной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU