Томские фонтаны законсервируют на зиму
Подготовка фонтанов Томска к зиме начнется с 1 октября. По информации департамента городского хозяйства, с октября начнутся работы по консервации муниципальных фонтанов.
В Томске имеется несколько муниципальных фонтанов: в переулке Плеханова, на площадях Новособорной и Батенькова, в Буфф-саду и возле «Томских товаров».
Мероприятия по консервации фонтанов пройдут таким образом: специалисты отсоединят насосное оборудование, сольют воду из систем, очистят емкости фонтанов и отключат электронику. Также фонтаны очистят от известкового налета, который образовался от воды. До апреля-мая фонтаны будут закрыты деревянными и железными щитами. А уже к празднованию Нового года их украсят цветной иллюминацией.
ИСТОЧНИК KP.RU