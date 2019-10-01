Томские фонтаны законсервируют на зиму

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-01T09:26:57+03:00

С 1 октября в Томске начнутся работы по консервации фонтанов

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Подготовка фонтанов Томска к зиме начнется с 1 октября. По информации департамента городского хозяйства, с октября начнутся работы по консервации муниципальных фонтанов.

В Томске имеется несколько муниципальных фонтанов: в переулке Плеханова, на площадях Новособорной и Батенькова, в Буфф-саду и возле «Томских товаров».

Мероприятия по консервации фонтанов пройдут таким образом: специалисты отсоединят насосное оборудование, сольют воду из систем, очистят емкости фонтанов и отключат электронику. Также фонтаны очистят от известкового налета, который образовался от воды. До апреля-мая фонтаны будут закрыты деревянными и железными щитами. А уже к празднованию Нового года их украсят цветной иллюминацией.

ИСТОЧНИК KP.RU