В 426 томских квартирах чуть теплее, чем на улице

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-30T12:18:28+03:00

В некоторых домах до сих пор нет отопления и горячей воды

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В Томске 24 сентября начался отопительный сезон. Планировалось, что к концу месяца тепло появится во всех многоквартирных домах города, но в 343 многоквартирниках оно отсутствует по сей день. Также в некоторых домах до сих пор нет горячей воды.

Причина задержки подачи отопления – повреждения на теплосетях и отсутствие разрешения на подключение. Из-за этого во многих томских квартирах температура чуть теплее, чем на улице.

По информации пресс-службы мэрии Томска, на утро 30 сентября отопление запущено в 3450 домах (89% от общего количества домов).

Также сообщается, что по причине повреждений теплосетей в Октябрьском районе отопление не подано еще в 116 многоквартирных домов. Советский район насчитывает 90 домов без тепла, часть из которых временно отказалась от подключения ресурса, в остальных же домах отопление отсутствует из-за ремонта тепловой магистрали в переулке Курском.

Запуск отопительных систем взято под контроль главами районов. Томичей, не получивших отопление, информируют, что по всем возникающим вопросам они могут обращаться в свою управляющую компанию или жилищную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU